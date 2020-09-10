Yunan başbakanı: Türkiye’yle diyalog önemli ama tehdit altında olmaz

Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis, gemilerini Doğu Akdeniz’deki tartışmalı bölgelerden çekmemesi halinde Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye ‘anlamlı‘ yaptırımlar uygulamasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

NATO müttefiki Yunanistan ve Türkiye, bölgedeki deniz sınırları konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Türkiye, her iki ülkenin de kendisinin olduğunu iddia ettiği bölgede sismik araştırma gemisi çalıştırıyor.

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Miçotakis, London Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Le Monde gazetelerinde yayınlanan yazısında şu ifadeleri kullandı: “Diyaloga ihtiyacımız var, ancak silah zoruyla değil. Ülkemin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden şey, tüm AB üye devletlerinin refahını ve güvenliğini tehdit ediyor. Avrupa jeopolitik gücünü gerçek anlamda göstermek kullanmak istiyorsa, agresif bir Türkiye’ye taviz vermeyi göze alamaz.”

Yunan başbakanı, ayrıca Türkiye’nin yaptırımlara maruz kalmamak ve ‘geri adım atmak‘ için hâlâ vakti bulunduğunu belirtti.

Miçotakis Uluslararası Uyuşmazlık Mahkemesi’ne atıfta bulunarak, “Geri çekilmeli, masaya dönmeliler ve 2016’daki istikşafi görüşmelere bıraktıkları yerden devam etmeliler. Ve eğer anlaşamazsak, o zaman Lahey’de çözüm aramalıyız” diye yazdı.