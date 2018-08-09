Yunan bakan ilk kez: Sınırı geçen askerler Erdoğan’ın talimatıyla yakalandı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Edirne’den Türkiye’ye geçince tutuklanan iki Yunanistan askeri için “Erdoğan’ın talimatıyla yakalandılar” dedi.

Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 25 yaşındaki teğmen Angelos Mitretodis ve 29 yaşındaki astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart’ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti.

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Türk askerlerince yakalanan Yunan askerleri 2 Mart’ta tutuklanarak Edirne’deki cezaevine gönderilmişti. Askerlerin üzerlerindeki cep telefonları ve harici belleklerde casusluk bilgileri bulunduğu öne sürülmüştü.

BBC’den Stelyo Berberakis’in haberine göre, Antenna televizyonuna konuşan Kammenos, askerler için “Yunanistan’a firar eden sekiz darbeci askerle takas edilmeleri amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yakalandılar” dedi.

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Kammenos, daha önce de bu yönde açıklamalarda bulunmuştu ancak ilk kez doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçladı.

Kammenos, ilk açıklamalarında iki askerin Türkiye tarafından ‘rehin’ alındıklarını söylemişti.

Yunanistan’da, Kammenos’un son açıklamasında Erdoğan’ı ilk kez doğrudan suçlayarak, iki ülke arasındaki söz düellosunu yeniden artıracağı şeklinde yorumlar yapılıyor.