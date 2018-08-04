Yunan bakan durdurdu: Türkiye’nin ‘kırmızı bülten’le aradığı Kaya’nın iadesine ret

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Türkiye’nin Interpol aracılığıyla ‘kırmızı bülten’le aradığı Turgut Kaya’nın iade edilmesine yönelik kararı reddetti.
‘Kırmızı bülten’le aranan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut Kaya, geçen şubat ayında Yunanistan’da yakalanmıştı.
Kaya, Yunan makamlarından iltica talebinde bulunmuştu. Yüksek mahkeme, Kaya’ya iltica hakkı tanınmamasına ve Türkiye’ye iade edilmesine 1 Haziran 2018’de karar vermişti. Kaya’nın sığınma talebi, 21 Temmuz’da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti.
Kaya’nın Türkiye’ye iadesi konusunda son sözü Adalet Bakanı Stavros Kondonis söyleyeceği biliniyordu.
AA’nın haberine göre, Kaya’nın iadesi Kontonis tarafından durduruldu.