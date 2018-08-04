Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yunan bakan durdurdu: Türkiye’nin ‘kırmızı bülten’le aradığı Kaya’nın iadesine ret

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Türkiye’nin Interpol aracılığıyla ‘kırmızı bülten’le aradığı Turgut Kaya’nın iade edilmesine yönelik kararı reddetti.

Fotoğraf: Reuters

‘Kırmızı bülten’le aranan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut Kaya, geçen şubat ayında Yunanistan’da yakalanmıştı.

Reklam

Kaya, Yunan makamlarından iltica talebinde bulunmuştu. Yüksek mahkeme, Kaya’ya iltica hakkı tanınmamasına ve Türkiye’ye iade edilmesine 1 Haziran 2018’de karar vermişti. Kaya’nın sığınma talebi, 21 Temmuz’da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti.

Kaya’nın Türkiye’ye iadesi konusunda son sözü Adalet Bakanı Stavros Kondonis söyleyeceği biliniyordu.

Reklam

AA’nın haberine göre, Kaya’nın iadesi Kontonis tarafından durduruldu.

Üç oldu: Yunanistan’da ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı

Yunanistan MİT’ten korkuyor: Firari sekiz askere 7/24 silahlı koruma

Almanya: Türkiye’nin Yunanistan’la anlaşmayı durdurması AB’yi etkilemez

Asker krizi mültecileri vurdu: Yunanistan’la geri kabul anlaşması durduruldu

Bozdağ’ın sözleri Atina’yı ayağa kaldırdı: Türkiye askerleri kaçıracak mı!

Tutuklu kalmadı: Yunanistan’da dört ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha serbest

Yunan yargısı: Türkiye’nin ‘kırmızı bülten’le aradığı Turgut Kaya iade edilecek

Yunanistan, Türkiye’den kaçan askerlerden birine iltica hakkı tanıdı

Kritik karar bekleniyor: Yunanistan’da bir ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha eve nakledildi

Yunanistan, ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı tanıdı

Üçüncü ret: Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor

Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

Yunan yargısı, kaçak askerin iltica işlemini durdurdu ve gözaltına aldı

Yunanistan sekiz askeri ‘ne olursa olsun’ iade etmeyecek: İade başka, iltica başka

Ankara’nın tepkisinden sonra: Yunan hükümeti ‘iltica kararı’na itiraz edecek

Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘iltica kararı’ tepkisi: Darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı

Yunanistan’ın iade etmediği sekiz askerden birinin iltica talebi kabul edildi


SON HABERLER

Alman gibi düşünüyorum, Türk gibi hissediyorum

Mesut Özil, Dünya Kupası’nda Almanya’nın yaşadığı hüsranın faturasını tek başına üstlenmesini isteyen Alman futbol kamuoyunun Türk kimliğine vurgu yapan haksız protestosuna “Bu oyunda ben yokum” cevabını verip milli takım formasını astı. O günden beri bu karar tartışılıyor. Aslında Mesut nasıl biri olduğunu otobiyografisinde anlatmıştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...