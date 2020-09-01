Yunan bakan: Daha fazla askeri harcama yapmaya hazırız

Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, silahlı kuvvetlerini desteklemek için nakit rezervinin bir kısmını harcamaya bu yıldan itibaren başlayabileceğini açıkladı.
On yıldan uzun bir süredir ekonomik krizle boğuşan Yunanistan savunma harcamalarını azaltmıştı.
Yunanistan, 2009’un sonlarında başlayan borç krizi sırasında üç uluslararası mali kurtarma paketi ile ayakta kaldı. Son kurtarma paketinin süresi Ağustos 2018’de doldu.
Staikouras dün Alpha TV’yle yaptığı söyleşide, yetkilerinin ‘silahlı kuvvetlerin önleme gücünü desteklemeyi’ de kapsadığını söyledi.
Yunanistan ile NATO müttefiki Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları nedeniyle yaşanan gerilim son haftalarda tırmandı.
Staikouras, “Maliye bakanlığı olarak, hükümetin bu alandaki kararlarını desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağız” dedi.