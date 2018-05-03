Yunan askeri, ‘Sınırı 8 metre geçti’ diyerek Türk işçiyi gözaltına aldı

Yunanistan sınırındaki tampon bölgede çalışma yapan kepçe operatörü, sınırı geçtiği gerekçesiyle Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlisi 38 yaşındaki Musa Alerik, dün öğleden sonra Türkiye-Yunanistan sınırındaki tampon bölgede çalışma yapıyordu.

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Kepçe operatörü Alerik’in aracıyla manevra yaparken yanlışlıkla Yunanistan’a geçtiği belirtildi. İşçi burada Yunan askerleri tarafından gözaltına alınarak Kastanies Sınır Kapısı karakoluna, ardında da Orestiada kentine götürüldü.

Yunanistanlı yetkililer, işçinin sınırı 8 metre geçtiğini öne sürdü. Ayrıca kepçeye de el kondu.

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‘Misilleme mi bilmiyorum’

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kepçenin Pazar Gümrük Kapısı’nda su hattı çalışması yaptığını söyledi.

Gürkan “Operatör aracıyla tampon bölgeden dönüş için manevra yaparken Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörümüzün bırakılması için Yunanlı yetkililerle görüşmeler sürüyor” dedi.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır da şu bilgileri verdi: “Arkadaşımız gümrük sahasında Türkiye tarafında bir derin su kuyusu açıyor. Bu su kuyusundan gümrük sahasına askeri binaların su aktarımıyla ilgili hendek kazısı yapmak üzere işçiler çalışıyor. Makineye ihtiyaç olunca makineyi içeri davet ediyorlar. Şoför arkadaş Türk tarafından Yunan tarafına doğru giderken, yani bizim tampon bölgemizden geçerken, Yunanistan hattını sınırını geçti-geçmedi tartışmaları var. O noktada dönmek üzere manevra yaparken görevliler tarafından alıkonuluyor. İş makinesine de el konuluyor. İş makinesini kendi taraflarına, gümrük sahasına geçiriyorlar. Arkadaşlarımızla aldığımız bilgiye göre Oristeada’ya götürüyorlar. Durum bundan ibaret. Ben yanlış anlaşılma zannediyorum. Bir kepçe operatörü ve kepçemiz Yunan gümrük sahasında. Misillime olup olmadığı konusunda inisiyatif kullanma şansı bende değil. Misillemi mi değil mi bilemem. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sayın valimiz girişimlerde bulunuyor. Kendisine bu konuda bilgi verildi. Valimizle birlikte devletimizin bütün kademeleri bilgi sahibi oldu. Kendisi süreci yönetiyor. Karşı taraftanda bu konuyla ilgili henüz bilgi gelmedi.”

İki asker tutuklanmıştı

Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 25 yaşındaki teğmen Angelos Mitretodis ve 29 yaşındaki astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart’ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti.

Türk askerlerince yakalanan Yunan askerleri daha sonra tutuklanarak Edirne’deki cezaevine gönderilmişti. Askerlerin üzerlerindeki cep telefonları ve harici belleklerde casusluk bilgileri bulunduğu öne sürülmüştü.

Tahliye talepleri kabul edilmeyen iki asker halen cezaevinde.