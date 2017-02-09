Yunan adalarına artık ‘kapıda vize’ verilmeyecek

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan ‘kapıda vize’ uygulamasını kaldırdığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, AB Komisyonu yeni turizm sezonunda Ege’deki Yunan adalarına geçici vize uygulaması kaldırdı.

Yunanistan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, söz konusu adaların milletvekillerine gönderdiği mektupta, bakanlığın tüm ısrarlarına rağmen kararın engellenemediğini ifade etti.

Vize işlemleri kolaylaştırılacak

Kararın ardından Türkiye’deki vize işlemlerinin kolaylaştırılacağı, konsolosluklara personel takviyesi yapılarak vize başvurularında elektronik sistem kullanılacağı belirtildi.

Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana nisan ve ekim ayları arasında geçerli olan ‘kapıda vize’ uygulaması, turistlere önemli bir kolaylık sağlanıyordu.

Ayrıca, Brüksel’de bulunan Katrougalos’un, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile yaptığı görüşmede Türkiye’den gelen turistlere özel vize uygulamasını gündeme getirdiği bildirildi.

Avrupa Birliği’nin kararına tepki gösteren Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos, adaların göçmen krizi sebebiyle büyük bir yükün altında olduğunu, bu gelişmenin başta Midilli olmak üzere tüm adalarda turizme büyük bir darbe indireceğini kaydetti.