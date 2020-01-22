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Yaramazlara biraz batar!

Yunan adaları sakinleri Türkiye’den sığınmacı akınını protesto etti

Yunanistan’ın Midilli ve Sakız adası sakinleri, Türkiye’den yasadışı yollarla gelen sığınmacılar nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Fotoğraf: BBC

BBC’nin haberine göre bugün öğlen saatlerinde Midilli’de yaklaşık 3 bin kişi protesto gösterisi düzenledi. Midilli Tiyatrosu’nda açılan pankartlarda “Adalarımızı geri istiyoruz” yazıldı. Sakız adasında da 1500 kişi eylem yaptı.

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Bazı market, eczane, benzinlik, klinik ve hukuk büroları bugün açılmadı.

Kuzey Ege Bölge Valisi Kostas Moutzouris, Yunan adalarının dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan için ‘konsantrasyon ve gözaltı yeri’ne dönüştürüldüğünü söyledi.

Hafta sonu Sakız ve Midilli’yi ziyaret eden Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, adalara göçü engellemenin iki yolu olduğunu söyleyerek, “Birincisi, sınırlarımızı daha etkin koruma ve ikincisi, uluslararası korumayı hak etmeyenlerin derhal geri dönüşünü gerçekleştirme” dedi.

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Yaklaşık 90 bin nüfuslu Midilli’nin Moria kentinde 2 bin 840 kişilik sığınmacı kampında 19 binden fazla kişi yer alıyor.

BBC’ye konuşan bir Sakız adası sakini, sığınmacı sayısının yerel halkın sayısını geçtiğini, adanın kültürünün değiştiğini ve ada turizminin negatif etkilendiğini söyledi.

Nüfusu 6 bin 500 Sakız adasında bulunan 700 kişi kapasiteli sığınmacı kampında 7 bin 200 kişi kalıyor.

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