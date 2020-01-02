Yumurta ve toptan balıkta KDV yüzde 1’e düşürüldü

Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca yumurta ve toptan balık satışında KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu sabah mobilya sektöründe de KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e, kamu bankalarının esnaf ve tarımsal kredi faizlerininin de yüzde 12’den yüzde 9’a düşürüldüğünü açıklamıştı.

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Mobilyada KDV indirimi 2018 kasım ayında ilk kez uygulamaya alınmış, uygulamanın 2019 ilk çeyreğine kadar devam edeceği belirtilmişti. Daha sonra Mart 2019’daki yerel seçimler öncesi alınan kararla KDV indirimi Haziran 2019 sonuna kadar uzatılmıştı.



