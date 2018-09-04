Yumruklu saldırıya uğrayan Çağın Türker’in ölümü: Üç kişi serbest, fail adliyede

‘Size’ dergisi sahibi Çağın Türker’in bir restoranda tartıştığı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan dört kişiden üçü serbest bırakıldı. Fail olduğu belirtilen Yusuf Ş. ise bugün adliyeye sevk edilecek.

İstanbul’un Karaköy semtinde cumartesi günü Türker, akşam yemeği için gittiği restoranda, başka bir masada oturanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sözlü başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Türker dışarı çıkmasının ardından onu takip eden şüphelilerle bir kez daha karşılaştı. Burada yumruklanan Türker yere düşerken başını merdivenlere çarptı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Şüpheliler yaya olarak kaçtı. Türker ertesi gün hayatını kaybetti.

Polis dört kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanan dört kişiden üçü savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Fail olduğu tespit edilen şüpheli Yusuf Ş.’nin ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.