Yükselen kur ithalatı düşürdü ama ihracatı artıramadı: Açık 2.1 milyar dolara indi

İhracat mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolara, ithalat ise aynı dönemde yüzde 17.8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı, mart ayında yüzde yüzde 63.7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi.

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Fotoğraf: Reuters

Mart 2018 sonu itibariyle 3.95 olan dolar/TL, Mart 2019 sonu itibariyle 5.59’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018’in mart ayında yüzde 72.6 iken, 2019’un mart ayında yüzde 87.9’a yükseldi.

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Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor.

Buna göre, mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.9 oldu.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.9 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74.5 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15.7 olarak kayıtlara geçti.