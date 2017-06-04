Yüksel’de ‘rutin’ polis saldırısı: Gazdan etkilenen Esra Özakça fenalaştı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eylemi ‘rutine binen’ polis saldırıları sürüyor.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

Dihaber’in haberine göre, KHK’yla ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ, Esra Özakça ve Sultan Özakça’nın da aralarında bulunduğu grup Ankara Yüksel Caddesi’nde bir kez daha polis müdahalesiyle karşılaştı.

Açıklama yapmak isteyen grubun konuşmasına fırsat vermeyen polis, eylemcileri yerde sürükleyip Yüksel Caddesi’nden uzaklaştırmaya çalıştı.

Darp edilerek yerlerde sürüklenen gruba karşı plastik mermi de kullanıldı. Polisin müdahalesi çevredeki yurttaşlardan da tepki görürken, 14 gündür açlık grevinde olan Esra Özakça fenalaştı.

‘Yakın zamanda gidecekler’

Polis müdahalesinden sonra kısa bir konuşma yapan öğretmen Acun Karadağ şunları söyledi: “Haklılığı dünyaya kanıtlanmış bir eylemden çok korkuyorlar. Mahkemelerden takipsizlik kararı aldık, yaptığımız suç değil ama onların bizi dövmesi, bize gaz atması bunların hepsi suç. Hem insan haklarına göre suç, hem de mevcut kendi yasalarında suç. Biz oraya yine gideceğiz.”

Polisler alandan çekilene kadar alana gideceklerini söyleyen Karadağ, “Çünkü sokaklar halkındır, anıtlar halkın malıdır. Biz orada oturabiliriz de, çiçek de bırakabiliriz. Kimse bizi engelleyemez. Süre vermiyorum, yakın zamanda gidecekler. Bu kadar teşhir olmuş bir polis teşkilatı burada duramaz. Bütün halk onların haksız olduğunu görüyor” dedi.

Polis, bir süre kapattığı Konur Sokak’tan çekilerek, uzun süredir kapattığı Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önüne geri gitti.