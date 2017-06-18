Yüksel’de ‘rutin’ polis saldırısı: Anıtı çiçeksiz bırakmayacağız, bu yoldan dönmeyeceğiz

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eylemine bir kez daha polis saldırdı.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

Tutuklanmadan önce Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yapan ikili 102 gündür açlık grevinde.

‘Bu halka mal olmuş bir mücadele’

Dihaber’in haberine göre, Yüksel Caddesi’ne ellerinde çiçeklerle gelen KHK’yla işlerinden atılmış olan Nazife Onay ve Nazan Bozkurt polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Ellerinde ‘Nuriye ve Semih işe geri alınsın’ pankartı bulunan destekçiler, İnsan Hakları Anıtı’nın önüne gitmek isterken polisin kalkanlı müdahalesiyle engellendi.

Yüksel Caddesi’nin ’emekçilerden arındılarak Gülmen ve Özakça’nın unutturulmak’ istendiğini belirten Onay şunları söyledi: “Ama bu halka mal olmuş bir mücadeledir. Haklı bir mücadeledir. Ekmek kavgasıdır. Bu nedenle istedikleri gibi bizi alandan çıkarmaya çalışsınlar ama Nuriye ve Semih’in sesini bastıramayacaklar. Onlar açlıklarıyla çığlık oldular ve her yerdeler. Anıtı çiçeksiz bırakmayacağız ve biz bu yoldan dönmeyeceğiz.İstedikleri kadar bizim ağzımızı kapatmaya çalışsınlar ve anıtın etrafını bariyerlerle kapatsınlar, açlık sesini duyurmaya devam ediyor.”