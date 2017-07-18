Yüksel’de ‘rutin’ polis müdahalesi: Üç eylemci gözaltına alındı

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eyleminde üç kişi gözaltına alındı.

Gülmen ve Özakça açlık grevinin 132’inci gününde.

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Dihaber’in aktardığına göre hem açlık grevindeki iki eğitimciye destek olmak hem de ihraç edildikleri işlerine dönmek isteyen eylemciler Ankara Kızılay Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi.

‘Nuriye ve Semih açlık grevinin 132’nci gününde, Nuriye Semih işe geri alınsın’ yazılı pankart açan eylemciler “Emekçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganları attı.

Yüksel Caddesi’nin Konur Sokak girişini kapatan polis, eylemciler basın açıklamasına başlamadan müdahale etti.

Gülnaz Bozkurt, Cemile Karakaş ve soyadı öğrenilemeyen Fatma isimli üç kadın darp edilerek gözaltına alınırken, sokakta eylemcilere ıslık, alkış ve sloganlarla destek veren çok sayıda yurttaş da polis tarafından dağıtıldı.

Gözaltına alınan kadınları görüntülemek isteyen gazetecilere de müdahale eden polis, “Gerginlik çıkarmayın, burada çekim yapamazsınız” diyerek gazetecileri sokaktan uzaklaştırmaya çalıştı.