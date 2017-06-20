Yüksel’de ‘rutin’ polis müdahalesi: ‘İki arkadaşımızı öldürmek istiyorlar’

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eylemine bir kez daha polis müdahale etti.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

Tutuklanmadan önce Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yapan ikili 104 gündür açlık grevinde.

‘Haklıyız kazanacağız’

Dihaber’in aktardığına göre üzerlerinde Gülmen ve Özakça’nın fotoğraflarının bulunduğu tişörtleri giyen eylemciler, ‘Zafer direnen emekçinin olacak’ sloganını atarak İnsan Hakları Anıtı’nın önüne yürümek istedi, ancak polis izin vermedi.

KHK’yla işinden ihraç edilmiş olan Umut Sertaç Öktemir polisin müdahalesi sonrası açıklama yaptı. Gülmen ve Özakça’nın 104 gündür açlık grevinde olduğunu hatırlatan Ökdemir, “Bizler mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizler ancak aldığınız talimatlar doğrultusunda iş yapabilirsiniz. Biz haklılığımızı meşruluğumuzdan alıyoruz. Biz haklıyız kazanacağız” dedi.

Ökdemir’in ardından açıklama yapan KHK’yla işinden ihraç edilmiş olan sosyolog Veli Saçılık’sa şöyle konuştu: “Biz taleplerimizi her türlü demokratik şekilde dile getirdik. Ancak sağır kulaklar sesimizi duymadılar ve iki öğretmen arkadaşımızı öldürmek, bizleri de tutuklamak istiyorlar. Gün gelecek bir gün sizler yargılanacaksınız. Nuriye ve Semih yaşayacak. Bunu aklınıza sokun.”