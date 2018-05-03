Yüksel’de polis, 75 yaşındaki kadını darp etmişti: Kamera kayıtları ortaya çıktı

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Ankara Yüksel Caddesi’nde polis tarafından darp edilen 75 yaşındaki Perihan Pulat’ın, saldırı anına dair görüntüleri ortaya çıktı. Pulat, polisler hakkında şikayetçi olacak.

İleri Haber’in aktardığına göre “İşimizi geri istiyoruz” talebiyle 540 gündür eylem yapanlara, 1 Mayıs’ta polis saldırdı.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla işlerinden olanlar, “Yaşasın 1 Mayıs” ve “İşimizi geri istiyoruz” sloganları attı. Sloganların atıldığı sırada polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla saldırdı.

Polis saldırısı sırasında eylemcilerle birlikte üç yurttaş da gözaltına alındı. Bu sırada 75 yaşındaki Perihan Pulat ise polis tarafından darp edildi.

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Aldığı darbe sonucu yüzünden yaralanan Pulat, arkadaşları tarafından Numune Hastanesi’nin acil bölümüne kaldırıldı. Gece boyu tedavisi devam eden Pulat’ın beyin tomografisi çekildi. Pulat’ın sağlık raporuna “Sağ frontal bölgede 5 santim şişlik, burun ucunda ekimoz ile sağ göz çevresinde ekimoz” notu düşüldü.

Polis tarafından darp edilen 75 yaşındaki Perihan Pulat, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na başvuruda bulundu. Pulat, kendisini darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

75 yaşındaki ‘Perihan Anne’nin darp edilme görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/zSddNVmlkU pic.twitter.com/o0am6HEu8u — İleri Haber (@ilerihaber) 3 Mayıs 2018

Pulat’ın polis tarafından darp edildiği ana ait güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Video görüntülerde bir polisin, kaldırımda durmakta olan 75 yaşındaki kadına yaklaşarak sert bir şekilde ittiği görülüyor.