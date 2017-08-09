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Yüksel eylemcisi Nazife Onay tutuklandı

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KHK’yla ihraç edildiği işine dönmek için eylem yapması gerekçe gösterilerek ‘ev hapsi’ cezası verilen öğretmen Nazife Onay, yasağa uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Onay, işine geri dönmek ve açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak için Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eylem yaptığı gerekçesiyle ‘ev hapsi’ cezasına çarptırılmıştı.

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Onay, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: “Evimizi hapishaneye çevirmek istiyorlar. İçinde yaşadığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz yer bizim hapishanemiz olamaz. Kendi kendimizin gardiyanı yapmak istiyorlar bizi. Kesinlikle bu cezayı tanımıyorum. Hukuka da uygun değildir. Bu nedenle, ev hapsi yerine tutuklayacaklarsa da tutuklasınlar. Tutuklanmaktan korkmuyoruz.”

Onay’ın tutuklandığını Esra Özakça duyurdu:

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