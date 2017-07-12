Yüksel eylemcilerine ‘ev hapsi’: Eşi, Semih Özakça’yı ziyaret edemeyecek

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İşlerine dönme talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem başlatan Esra Özakça, Acun Karadağ, Nazife Onay, Nazan Bozkurt ve Erdoğan Canpolat’a, ‘ev hapsi’ cezası verildi.

Tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ya destek vermek ve işlerine geri dönmek talebiyle Ankara Yüksel Caddesi’ndeki eylemlerini sürdüren Esra Özakça, Acun Karadağ, Nazife Onay, Nazan Bozkurt ve Erdoğan Canpolat, 5 Temmuz’da gözaltına alınarak ‘ev hapsi’ istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

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Savcılığın itirazı üzerine mahkeme ‘ev hapsi’ cezasının onayına karar verdi.

Dihaber’e konuşan ve mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirten Avukat Murat Yılmaz şunları söyledi: “Bu karar Yüksel Caddesi’nde eylem yapılmamasına yöneliktir. Bu kararla açlık grevinde olan Esra Özakça, cezaevinde bulunan eşi Semih Özakça’yı ziyaret edemeyecek. Bu duruma itiraz edeceğiz.”

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 126’ıncı gününde.

Özakça’nın eşi Esra Özakça da 51 gündür açlık grevinde.