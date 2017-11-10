Yüksel Caddesi’nin bir yıllık ‘eylem faturası’ 27 bin lirayı buldu

Açlık grevindeki eğitimcilerle özdeşleşen Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde eylem yapanlara bir yılda yaklaşık 27 bin lira para cezası kesildi.

OHAL KHK’sıyla İhraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, 9 Kasım 2016’da caddede “İşimi geri istiyorum” eylemine başlamıştı.

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Ardından Gülmen’e yine KHK’larla ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ, öğretmen Semih Özakça ve sosyolog Veli Saçılık da katılmıştı.

Bu süreçte açlık grevine başlayan Gülmen ve Özakça tutuklanmış, daha sonra Özakça serbest bırakılmıştı. Tüm bunlar olurken Yüksel Caddesi’nde de her gün eylem yapılmıştı.

Önce gözaltı, sonra para cezası

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) raporuna göre Yüksel Caddesi’nde eylem yapan sembol isimlere şimdiye dek 26,5 bin lira tutarında para cezası kesildi.

Bugüne kadar 50’den fazla kez gözaltına alınan Saçılık’a 7 bin liradan fazla ceza kesildi.

Her gün iki kere gözaltına alındığı belirtilen diğer bir eylemci Mehmet Dersulu’ya çıkarılan fatura da 6 bin lirayı buldu.

Öğretmen Acun Karadağ da 50’den fazla kez gözaltına alındı, 6 bin liraya yakın para cezası kesildi. Nazan Bozkurt’a yaklaşık 4 bin 500 lira ceza kesilirken, Sultan Aydoğmuş’a 2 bin lira fatura çıkarıldı.

Eylemcilerden Mustafa Keçeli, Simge Aksan, Gülnaz Bozkur ve 75 yaşındaki Perihan Pulat’a da ortalama 1000 lira ceza kesildi.

Para cezalarının yanı sıra eylemcilere Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla da onlarca dava açıldı.

586 gözaltı

Raporda, eylemlere bir yılda 232 kez müdahale edildiği, 586 gözaltı işlemi yapıldığı, 692 kişinin ‘işkence ve kötü muamele yasağı kapsamında muameleye maruz kaldığı‘ belirtildi.

Raporda şunlar kaydedildi: “Polisin kötü muamelesi genellikle darp etmek, doğrudan doğruya yüze karşı biber gazı sıkılması, doğrudan doğruya hedef gözetilerek plastik mermi sıkılması, plastik kelepçe ile gözaltı arabasında saatlerce bekletmek, bütün sokağı etkileyecek şekilde yoğun biber gazı kullanılması ve tazyikli su sıkma biçiminde oldu. Bugüne değin kötü muamelelerle ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen hiçbir soruşturma açmadı, hiçbir polis memurunun ifadesine başvurmadı. Kendisine yapılan işkence ve kötü muameleyi şikayet eden Veli Saçılık’ın şikayeti sonucu takipsizlik kararı verildi.”