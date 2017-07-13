Yüksel Caddesi’nde ‘rutin’ polis saldırısı: Dört kişi darp edilerek gözaltına alındı

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eylemine polis saldırdı.

Gülmen ve Özakça açlık grevinin 127’inci gününde.

Dihaber’in aktardığına göre, “İşimizi geri istiyoruz” sloganıyla eylemin 247’nci gününde Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis saldırdı.

Yüksel Caddesi’nin kesiştiği Konur Sokak ile Karanfil Sokak’ta bir araya gelen eylemciler, üzerinde ‘Nuriye ve Semih’in açlık grevi 127’nci gününde. Nuriye ve Semih işe geri alınsın’ yazılı olan pankartı açtıkları sırada polis tarafından darp edildi.

Açıklama yapmak isteyen gruptan, işinden KHK’yla ihraç edilmiş olan Nazife Onay Konur Sokak’ta, Adnan Şimşek, Mehmet Yılmaz ve Perihan Pulat Karanfil Sokak’ta gözaltına alındı.

Eylemciler gözaltına alındığı sırada ‘Nuriye ve Semih yalnız değildir’ sloganı attı.