Yüksel Caddesi’nde ‘rutin’ polis müdahalesi: Bir kişi gözaltına alındı

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eyleminde bir kişi gözaltına alındı.

Gülmen ve Özakça açlık grevinin 132’inci gününde.

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Dihaber’in aktardığına göre, aralarında KHK’yla işinden ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık’ın da olduğu bir grup kamu çalışanı, İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak için Konur Sokak’ta bir araya geldi.

Polisin kalkanlarla açıklama yapılmasına izin vermemesine karşın eylemciler açıklama yapmakta ısrar etti.

Eylemcilerin, ‘Nuriye ve Semih’in açlık grevi 134’üncü gününde, Nuriye ve Semih işe geri alınsın’ yazılı pankartı açtıkları sırada polis pankartı yırtarak müdahale etti.

Müdahale sonrası Veli Saçılık ve Derviş Larmi darp edilerek gözaltına alındı. Saçılık, gözaltı aracına konulduktan kısa bir süre sonra serbest bırakılırken, Larmi araca bindirilerek götürüldü.