Yüksel Caddesi’nde polis müdahalesi: Nuriye Gülmen’in kardeşi gözaltında

Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilere destek eylemine polis müdahale etti.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle açlık grevine başlayan öğretmen Semih Özakça ile akademisyen Nuriye Gülmen, eylemin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkili, açlık grevlerinin 138’inci gününde.

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Dihaber’in aktardığına göre eğitimcilere bugün Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde destek eylemi yapıldı.

Konur sokakta bir araya gelerek, ikilinin tutuklanmadan önce eylem yaptıkları İnsan Hakları Anıtı önüne yürüyüp basın açıklaması yapmak isteyenlere polis müdahale etti.

‘Nuriye ve Semih işe geri alınsın’ yazılı pankart taşıyan Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen ile Arda Turan isimli bir kişi gözaltına alındı.