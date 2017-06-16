Yüksel Caddesi’nde Gülmen ve Özakça’ya destek eylemine izin yok: 11 gözaltı

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine iade edilmeleri talebiyle 100 gündür açlık grevi yapan iki eğitimciye destek vermek için Yüksel Caddesi’ne gelen 11 kişi gözaltına alındı.
Açlık grevindeki öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen, grevlerinin 76’ncı gününde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tutuklanmadan önce Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yapan ikilinin açlık grevi bugün 100’üncü gününe girdi.
Polis müdahalesi
Dihaber’in haberine göre İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri, eğitimcilerin durumuna ilişkin başbakanlığa gönderdikleri mektubu Konur Sokak’ta okudu.
Mektubun okumasının ardından grup polisin kapattığı Yüksel Caddesi’ne girmek istedi. Biber gazı ve plastik mermiyle yurttaşlara müdahale eden polis 11 kişiyi gözaltına aldı.
Bu sırada KHK’yla ihraç edilen öğretmen Nazife Onay’ın “Bileğim kırıldı” diye bağırdığı duyuldu.