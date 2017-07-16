Yüksel Caddesi’nde 250’nci günde ‘rutin’ müdahale: Beş kişi gözaltına alındı

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eyleminde beş kişi gözaltına alındı.

Gülmen ve Özakça açlık grevinin 130’uncu gününde.

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Dihaber’in aktardığına göre, Ankara Kızılay’daki Yüksel Caddesi’nde yapılan ‘İşimizi geri istiyoruz’ eylemleri 250’nci gününe girdi.

Hem ihraç edildikleri işlerine geri dönmek, hem de Gülmen ve Özakça’ya destek olmak için İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen eylemcilere polis bugün de müdahale etti.

Eylemcilerin taşıdığı ‘Açlık grevinin 130’uncu günü. Nuriye Gülmen ile Semih Özakça işe geri alınsın’ pankartını yırtan polis, beş kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Alev Şahin, Ziya Tezcan, Serhat Aydın, Cemal Toksoy ve Levent Öncel emniyete götürüldü.