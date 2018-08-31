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Yaramazlara biraz batar!

Yüksekova’da el yapımı patlayıcı infilak etti: Bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu jandarma uzman çavuş Serkan Dökmeci hayatını kaybetti.

​Hakkari Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “31.08.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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Bugün, Batman’ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetmişti.

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