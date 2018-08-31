Yüksekova’da el yapımı patlayıcı infilak etti: Bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu jandarma uzman çavuş Serkan Dökmeci hayatını kaybetti.
Hakkari Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “31.08.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Bugün, Batman’ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetmişti.