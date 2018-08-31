Yüksekova’da el yapımı patlayıcı infilak etti: Bir asker hayatını kaybetti

Market zinciri BİM, teknoloji devi Apple tarafından ‘sahte ürün’ gerekçesiyle ihtarname gönderilmesi üzerine, “Savcılık tarafından atanan bilirkişi ürünleri incelemiş ve söz konusu ürünlerin marka ve ürün kullanımı kapsamında birebir aynı ve orijinal oldukları sonucuna varılmıştır” diye açıklama yaptı.