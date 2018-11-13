Yükseköğretim öğrencilerinin burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğretim öğrencilerinin burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Buna göre, öğrenciler başvuru sonuçlarını, e-Devlet üzerinden veya https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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Burs ve kredi kazanan öğrencilerin, bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere, ilk ödeme bu ay iki aylık olarak yapılacak.

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Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor.

Ocak 2019’dan sonraysa söz konusu miktar lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira olacak.