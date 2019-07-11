Yükseklik korkusu mahkeme salonunu değiştirtti

Mersin’de boşanma davası için adliyeye giden bir çocuk babası A.G. (38), yükseklik korkusu nedeniyle beşinci kattaki duruşma salonuna çıkamayınca hakim, duruşmayı ikinci kattaki başka salonda yapıp çifti boşadı.

Fotoğraf: DHA

11 yıllık evli A.G., ile B.G. (29) anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Çiftin anlaşmalı olarak açtığı dava Mersin 5’inci Aile Mahkemesi’nde görüldü. A.G. yükseklik fobisi olması nedeni ile adliyenin ikinci katına kadar çıkabildi. Hakim, A.G.’nin neden duruşmaya gitmediğini sorunca, B.G., asansör ve yükseklik fobisi nedeni ile ancak yürüyerek ikinci kata kadar çıkabildiğini söyledi.

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Hakim, bunun üzerine duruşmanın ikinci katta boş olan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülmesi yönünde ara karar verdi.

B.G.’nin avukatı Yılmaz Can, duruşmadan sonra yıllardır avukatlık yapmasına rağmen ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek şunları söyledi: “Son ana kadar davalıyı yukarıya çıkarmaya çalıştıysak da davalının çarpıntısı olması sebebiyle ikinci kata kadar getirebildik. Sağ olsun hakim anlayışlı ve örnek bir davranışa imza atarak duruşmanın ikinci katta görülmesi yönündeki talebimizi kabul etti ve tarafları boşadı.”