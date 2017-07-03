Yüksekdağ’dan ‘Adalet Yürüyüşü’ne: Yüzde 49’dan fazlasıyız, adaleti kazanabiliriz

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Milletvekilliği düşürülen HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden ‘Adalet Yürüyüşü’ne mesaj gönderdi: “Yüzde 49’dan fazlasıyız; adaleti, barışı ve özgürlüğü kazanabiliriz.”

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün, Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nde sonlanması planlanıyor.

HDP tarafından paylaşılan mesajında Yüksekdağ, sözlerine şöyle başladı: “Biz kadınlar için adalet, demokrasi, özgürlük yolunda atılan her adım değerlidir. Bu vesileyle tutuklu HDP ve DBP’liler, tutuklu milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasetçiler olarak adalet yürüyüşü ve yürüyüşçülerine başarı dileklerimizi iletiyoruz.”

‘Bu yürüyüş Maltepe’den fazlasına kapı açsın’

Adaletin herkes için yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu belirten Yüksekdağ, ‘ortak mücadele’nin önemini vurguladı.

Yüksekdağ mesajını şöyle sonlandırdı: “Gazetecilerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, canı pahasına işini, ekmeğini savunanların ve Saray gibi düşünmeyen herkesin hapishanelere doldurulduğu koşullarda, ayrışmayı değil amaçta ortaklaşmayı, durmayı değil her yaşam alanında yürümeyi başarmalıyız. Yüzde 49’dan fazlasıyız; adaleti, barışı ve özgürlüğü kazanabiliriz. Diyelim ki, bu yürüyüş yeni yollarda buluşsun, Maltepe’den fazlasına kapı açsın. Bu dileklerle adalet yürüyüşçülerine tutuklu siyasetçi arkadaşlarım adına kolaylıklar diliyorum. Adil, özgür ve demokratik bir Türkiye’de buluşmak üzere.”