Yüksekdağ, partisine Twitter’dan moral verdi: Ha gayret HDP!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda bakanlık olarak gerekli çalışmaları yaparak dört veya beş seçenek belirlediklerini, seçimden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile gereğinin yapılacağını söyledi.