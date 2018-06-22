Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yüksekdağ, partisine Twitter’dan moral verdi: Ha gayret HDP!

 

HDP’nin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, seçim öncesi partisine ‘moral’ verdi: “Ha gayret HDP!”

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yüksekdağ, avukatları aracılığıyla Twitter’dan yeni fotoğraflar paylaşarak mesajlarını iletti.

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