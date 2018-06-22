Yüksekdağ, partisine Twitter’dan moral verdi: Ha gayret HDP!

HDP’nin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, seçim öncesi partisine ‘moral’ verdi: “Ha gayret HDP!”
Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yüksekdağ, avukatları aracılığıyla Twitter’dan yeni fotoğraflar paylaşarak mesajlarını iletti.
Hapiste voltayı değil, özgür bir ülkeyi adımladığımız günler için… #SenleDeğişir pic.twitter.com/LFjidlCELJ
— Figen Yüksekdağ (@FigenYuksekdag) June 22, 2018
Sarılıp kucaklaştığımız, omuz omuza her zorluğu ve zulmü yendiğimiz bir yaşam için… #SenleDeğişir pic.twitter.com/IFyYyU2jJ0
— Figen Yüksekdağ (@FigenYuksekdag) June 22, 2018
Yüzümüzü karartmadan, zalime eğilmeden dimdik varılacak o yere… Tarihi direne direne kazananlar yazacak! Ha gayret HDP! #SenleDeğişir pic.twitter.com/cRvd4VIKKq
— Figen Yüksekdağ (@FigenYuksekdag) June 22, 2018