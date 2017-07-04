Yüksekdağ ilk kez hakim karşısında: Zulmün gözünün içine bakmak istedim

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Milletvekilliği düşürülen HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, ilk kez hakim karşısında.

Yüksedağ’ın 21 Şubat’ta milletvekilliği, 9 Mart’ta da parti üyeliği düşürülmüştü.

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Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya 1000 avukatın katılacağı belirtilmişti. Ancak savcının duruşmanın üç avukatla sınırlandırılmasını istemesine karşın bu talep kabul görmedi.

Polis, mahkemeyi izlemeye gelen yabancı heyeti duruşma salonunun bulunduğu kata almazken, HDP’li vekillerin emniyet yetkilileriyle görüşmesi sonucu heyetin salona girişi sağlandı. Ancak mahkeme heyeti, heyeti daha sonra salondan çıkardı.

Başka duruşmaların olması sebebiyle de duruşmada iki saati aşkın bir süre gecikme yaşadı.

‘Zulmün karşısında durmaktan korkmadık’

Duruşmada söz alan Yüksekdağ, duruşmaya katılmak isteyen avukatlara yönelik engellemelere değinerek, yaşananları ‘siyasi taarruz’ diye niteledi.

Mahkeme salonuyla ilk kez karşı karşıya gelmediğini söyleyen Yüksekdağ, “Mahkemeye bizzat katılmak istedim çünkü zulmün gözünün içine bakmak istedim. Zira biz zulmün karşısında durmaktan hiç korkmadık! Bizim gözümüzün içine bakamadıkları için cezalandırmak istiyorlar. Kendileri karşımıza çıkamadığı için yargıçları çıkarıyorlar” diye konuştu.

‘Birkaç ömrüm olsa yine aynı şeyleri yaparım’

Yine olsa aynı şeyleri yapacağını dile getiren Yüksekdağ, “100 yıl ceza isteniyor! Birkaç ömrüm daha olsa aynı şeyleri yaparım. Bizim bir asra değecek kadar barış ve demokrasi davamız var. Ortalık kan deryasıyken ‘400 vekil verseydiniz bunlar olmazdı’ dediler. Biz o zaman mahkeme salonlarına geleceğimizi biliyorduk. Bunları kimse unutmayacak! Zulüm güçlü olduğunda direniş de onun kadar güçlüyse asla unutulmaz. Ve mutlaka hesabı sorulur” ifadelerini kullandı.

Yüksekdağ’a peş peşe hapis cezaları

Yüksekdağ’a, 2012 yılında MLKP’li Yasemin Çiftçi için düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle, 2 Kasım 2016 tarihinde ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verilmişti.

Yüksekdağ, 4 Kasım 2016’da diğer eş başkan Selahattin Demirtaş ve yedi milletvekiliyle birlikte tutuklanmıştı.

Yüksekdağ, 11 Nisan’da ‘terör örgütü propagandası’suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

26 Mayıs’ta ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan Yüksekdağ’a, Deutsche Welle’ye (DW) verdiği bir söyleşideki ifadeleri sebebiyle 6 Haziran’da yine ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla 1.5 yıl hapis cezası verilmişti.

Yükskedağ’a 12 Ekim 2015’te HDP Adana İl Örgütü tarafından yapılan basın açıklaması ve katıldığı cenaze töreni sırasındaki konuşmaları nedeniyle bir yıl hapis cezası verilmişti.