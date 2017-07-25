Yüksekdağ hakkında bir dava daha: 10 yıla kadar hapsi istendi

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Milletvekilliği düşürülen HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yüksedağ’ın 21 Şubat’ta milletvekilliği, 9 Mart’ta da parti üyeliği düşürülmüştü.

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Van başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında, Yüksekdağ’ın kentte 9 Nisan 2016’da katıldığı HDP 1’inci Olağan Kongresi’nde ölen PKK’lılar için ‘şehit’ ifadesini kullanması suç unsuru olarak görüldü.

Hazırlanan ve kabul edilen iddianamede Yüksekdağ hakkında ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ ve ‘kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıkardığı’ suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istendi.

Yüksekdağ’a peş peşe hapis cezaları

Yüksekdağ’a, 2012 yılında MLKP’li Yasemin Çiftçi için düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle, 2 Kasım 2016 tarihinde ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verilmişti.

Yüksekdağ, 4 Kasım 2016’da diğer eş başkan Selahattin Demirtaş ve yedi milletvekiliyle birlikte tutuklanmıştı.

Yüksekdağ, 11 Nisan’da ‘terör örgütü propagandası’suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

26 Mayıs’ta ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan Yüksekdağ’a, Deutsche Welle’ye (DW) verdiği bir söyleşideki ifadeleri sebebiyle 6 Haziran’da yine ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla 1.5 yıl hapis cezası verilmişti.

Yükskedağ’a 12 Ekim 2015’te HDP Adana İl Örgütü tarafından yapılan basın açıklaması ve katıldığı cenaze töreni sırasındaki konuşmaları nedeniyle bir yıl hapis cezası verilmişti.