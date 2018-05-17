Yüksekdağ duruşmadan seslendi: Siyasetçi tutsaksa, seçim özgür olamaz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, yargılandığı davada tahliye edilmedi. HDP’li siyasetçi, “Bir memlekette siyasetçi tutsaksa, o ülkede seçimler özgür olamaz” dedi.

Yüksekdağ’ın ‘terör örgütü yöneticiliği’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın beşinci duruşması bugün Ankara’da görüldü.

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Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde yapılan duruşmaya Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı HDP’li milletvekilleri katıldı. Duruşmayı takip etmek için Sincan’a giden yabancı heyetler ise mahkeme salonuna alınmadı.

‘Suçlama konusu bile olmamalı’

Mahkeme başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Ağrı ve Van’da aynı suçlardan açılan davaların bu dosyayla birleştirildiğini söyledi.

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Savunma yapan eski HDP lideri, iddianame ve birleştirilen dosyaların kendisine dün tebliğ edildiğini, bu dosyaları inceledikten sonra detaylı savunma yapacağını ifade etti.

Yüksekdağ, siyasetçi olduklarını belirterek bir buçuk yıldır hiçbir somut delil olmadan tutuklu yargılandığını, bu sürede anayasanın ihlal edilerek vekilliğinin düşürüldüğünü kaydeti.

HDP’li siyasetçi, şunları söyledi: “Sadece ben değil birçok arkadaşımız aynı şeyleri yaşıyor. İddianamedeki suçlamalara neden olan konuşmalarım soruşturmayı yürüten savcı tarafından kriminalize edilerek eklenmiş. Biz konuşmalarımızda siyasetçi olmanın vermiş olduğu sorumluluğu yerine getirdik. Bunların suçlama konusu olması söz konusu bile olmamalı.”

‘Barajı tarihe gömeceğiz’

Yüksekdağ, ‘iktidarın baskısı ile yargı tarafından tutsak edildiklerini’ belirterek “Bütün bunlara rağmen bizleri susturabildiler mi? Amaçları bizleri pasifize etmekti ama başaramadılar. Bakın yine arkadaşımız Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayımız oldu. Biz nerede olursak olalım halka kaşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizi o hapishane duvarlarıyla tutsak edemeyecekler” dedi.

HDP’li siyasetçi, yüzde 10 barajının sırf kendileri için uygulandığını ve bunu aşarak barajı tarihe gömeceklerini dile getirdi.

Yüksekdağ, “Bir memlekette siyasetçi tutsaksa o ülkede secimler özgür olamaz” diyerek tahliyesini istedi. Avukatlar da tahliye talebinde bulundu.

Tahliye yok

Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, ‘savunmanın tamamlanmamış olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı’ gerekçesiyle Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 6 Temmuz’a ertelendi.