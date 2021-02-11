Yüksekdağ, ‘cumhurbaşkanına hakaretten’ yargılandığı davada beraat etti

HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın, 26 Kasım 2015’te yaptığı konuşmadaki ifadeleri gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre Yüksekdağ, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nden videokonferans aracılığıyla katıldı.

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Taraf avukatları salonda hazır bulunurken, bazı HDP milletvekilleri de duruşmayı izledi.

Yüksekdağ, böyle bir davanın açılmasının Türkiye’nin sosyal ve siyasal bir krizde olduğunun göstergesi olduğunu söyleyerek, ifadelerinin kürsü dokunulmazlığı çerçevesinde değerlendirilmesini talep etti. Ayrıca, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmemesi gerektiğini savundu.

Avukatı Kenan Maçoğlu da müvekkilinin yargılamaya konu konuşma sırasında milletvekili olduğunu belirtti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da göz önünde bulundurularak dosyanın düşmesi gerektiğini ifade etti.

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Cumhuriyet savcısı, ‘Yüksekdağ’ın 26 Kasım 2015’teki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kısım terör örgütlerine yardım yaptığı iddiasında bulunarak, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediğine’ ilişkin daha önce verdiği esas hakkındaki görüşünü tekrarladı.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, Yüksedağ’ın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatına hükmedildiğini açıkladı.