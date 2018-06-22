Yüksek yargıda yine ‘yüksek’ skandal: Yargıtay üyesi Erdoğan’a destek istedi

Anayasa gereği bağımsız ve tarafsız olması gereken Yargıtay üyesi Mustafa Aysal, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğini diğer Yargıtay üyelerinin yer aldığı Whatsapp grubunda paylaştı.

Danıştay üyesi Aysel Demirel’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi Twitter’da eleştirmesinin ardından benzer bir paylaşım da Yargıtay’dan geldi.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Yargıtay 8’inci Hukuk Dairesi üyesi Mustafa Aysal, Yargıtay üyelerinin bulunduğu ‘Yargıtay Forumu’ isimli Whatsapp grubunda bir paylaşımda bulundu: “Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiştir… Koca imparatorluk paramparça olmuş, İslâm coğrafyası dağılmış, mazlumlar sahipsiz ortada kalmış, herkes pişman olmuştur ama iş işten geçmiştir… İşte onlardan biri de Rıza Tevfik.”

‘Halife Abdülhamit Han’ın…’

Aysal, “Rıza Tevfik’ın Halife Abdulhamit Han’a yazdığı pişmanlık dolu şiiri” diyerek söz konusu şiiri paylaştı. Aysal, şiirin sonunda “İşte bu pişmanlığı yaşamamak için şimdi Erdoğan’a sahip çıkma zamanı. Sonra son pişmanlık fayda etmez…” çağrısında bulundu.

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10 kıtalık şiirin ilk iki kıtası şöyle: “Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?/Feryâdım varır mı bârigâhına?/Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,/Şu nankör milletin bak günahına./Târihler ismini andığı zaman, sana hak verecek, ey koca Sultan;/ Bizdik utanmadan iftira atan,/Asrın en siyâsî Padişâhına.”