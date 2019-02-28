Yüksek teknolojili ürünlerin imalattaki payı yüzde 3’e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında ihracat yüzde 5.9 artarken, ithalat yüzde 27.2 azaldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeki payı ise ocakta yüzde 3’e geriledi.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK’in teknoloji yoğunluğuna göre incelediği ve ocak ayına ilişkin bugün açıkladığı dış ticaret verilerine göre, yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeyi payı aralıktaki yüzde 4.3 düzeyinden, ocakta yüzde 3’e geriledi. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise 36.4’ten 35.1’e geriledi. İmalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 93.4 olurken, ithalattaki payı ise yüzde 72.7 oldu.

Reklam

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 15.2’ye gerilerken, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 40.8’e geriledi. Ocakta bu paylar sırasıyla 16.5 ve 44.3’tü.

TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı ise yüzde 72.5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi.

İhracat yıllık bazda yüzde 5.9 artışla 13 milyar 170 milyon dolara yükseldi.

Reklam

İthalat yıllık bazda yüzde 27.2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2018’deki yüzde 57.8 düzeyinden bu yılın ilk ayında yüzde 84’e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ocakta ihracat aylık bazda yüzde 5.4, ithalat yüzde 4.9 arttı. Yıllık bazda ise ihracat yüzde 6 artarken, ithalat yüzde 27.1 azaldı.

Almanya Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke olmaya devam etti. Ocakta Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı 1 milyar 289 milyon oldu. Onu 973 milyon dolarla Britanya, 783 milyon dolarla İtalya takip etti.

İthalatta ise Rusya 1 milyar 709 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Rusya’yı sırasıyla 1 milyar 462 milyon dolarla Çin, 1 milyar 199 milyon dolarla Almanya takip etti.