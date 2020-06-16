‘Yüksek risklilerin’ Pekin’den ayrılması yasaklandı; Şanghay karantina istedi

Çin’in başkenti Pekin’de, corona virüsü salgınının diğer kent ve eyaletlere yayılmasını durdurmak için, salgını yayma riski bulunan insanların kentten ayrılması yasaklandı. Şehirde bazı ulaşım hizmetleri durduruldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Çin’in finans merkezi Şanghay’daki yetkililerse, Pekin’den gelen bazı kişilerin iki hafta boyunca karantinaya alınmasını istedi.

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Pekin’de 27 yeni ‘corona‘ vakası bildirilirken vaka sayısı perşembe gününden bu yana 106’ya yükseldi. Şubat ayından bu yana Çin’deki bu en ciddi artış, geçen yıl sonunda Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu anda dünya çapında 8 milyondan fazla insana bulaşan virüste ikinci dalga endişelerini kuvvetlendiriyor.

Tekrar baş gösteren salgın, Pekin’in güneybatısında her gün binlerce ton meyve sebze ve etin satıldığı ana toptan satış pazarı Şinfadi’de görüldü.

Pekin’de dünden itibaren 22 mahalle orta riskli alanlar olarak belirlendi. Orta riskli alanların, potansiyel enfeksiyon girişini engellemek için sıkı önlemler alması gerekiyor.

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Çin devlet medyasından yer alan bir haberde, belediye yetkililerinin, Pekin’deki teyit edilmiş vakalarla yakın temasta bulunanlar gibi yüksek riskli kişilerin kentten ayrılmasına izin vermediği bildirildi.

Kent dışına taksi hizmetleri ve Pekin ile Hebei ve Şandong eyaletleri arasındaki bazı uzun mesafeli otobüs güzergahları askıya alındı.

Ülkenin birçok bölgesindeki yönetim birimleri, bulaşma riskinden endişe duyan Pekin’den gelen ziyaretçilere karantina başlattı.