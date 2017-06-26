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Yüksek Mahkeme’den Trump’ın yenilenmiş ‘vize kısıtlaması’na kısmi onay 


 

ABD Anayasa Mahkemesi ilk versiyonu mahkemeye takılınca revize edilen ‘vize yasağı’nın ‘kısmen uygulanması’na izin verdi.

Trump’ın kararnamesine büyük tepki var. (Fotoğraf: Reuters)

‘Vize kısıtlaması’yla ilgili Beyaz Saray’ın başvurusunu kabul eden ve uygulanması için ‘kısmi onay’ veren mahkeme, ilk duruşmanın ekim ayında yapılacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye üç ay boyunca girmesini yasaklayan bir kararname imzalamıştı.

New York’ta bir mahkeme Trump’ın kararnamesini askıya almış, bölge yargıcı James Robart da söz konusu kararnamenin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.

Yargıca ‘sözde’ yakıştırması yapan Trump, “Özünde ülkemizde yasalara itaatin sağlanmasını engelleyen bu sözde yargıcın kanaati saçmadır ve üst mahkemede bozulacaktır!” demişti.

Son olarak ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, kararnamenin iptalini onaylamıştı.

İlk versiyonu mahkemeye takılan ‘vize yasağı’nın ‘yumuşatılmış’ ikinci versiyonunda Irak vatandaşları yer almıyordu. Seyahat yasağı İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarını kapsayacaktı.

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