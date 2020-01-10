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Yaramazlara biraz batar!

Yüksek mahkeme, Netflix’in İsa peygamberi eşcinsel gösteren filmi yayınlanmasına izin verdi

Brezilya’da, yüksek mahkeme, Rio de Janeiro’daki mahkemenin önceki gün aldığı, Netflix’in İsa peygamberi eşcinsel olarak yansıtan filmi kaldırması yönündeki kararını bozdu. Yüksek mahkemenin kararına göre Netflix, ‘The First Temptation of Christ’ adlı filmi yayınlamaya devam edebilecek.

Ağırlıklı olarak YouTube’da yayın yapan Brezilyalı komedyen grup Porta dos Fundos’un Noel dönemine özel olarak hazırladığı film ülkedeki Hıristiyanların tepkisini çekmiş, 2 milyon kişi kaldırılması için imza toplamıştı. Yapım şirketine geçen ay molotof kokteylli saldırı düzenlenmişti. Konu yargıya taşınmıştı.

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Yüksek mahkemenin başkanı Dias Toffoli alt mahkemenin aldığı geçici süreli yayını durdurma kararını bozmasının gerekçesini açıklarken düşünce özgürlüğünün demokrasi için hayati unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Netflix İsa peygamberi eşcinsel gösteren filmi kaldırdı

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