Yüksek mahkeme hükmünü verdi: Kenya’da eşcinsel olmak hala suç!

Kenya Yüksek Mahkemesi, eşcinsel ilişkiyi yasaklayan ve 14 yıla kadar hapis öngören yasanın değişmesi yönünde LGBT toplumu tarafından yapılan başvuruyu reddetti.

Ülkede çok sayıda, “Homofobiye son verin” mesajı verilen eylem düzenlendi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Üç hakimden oluşan mahkeme heyeti, aktivistlerin, eşcinselliğin suç olmasının eşitliği garanti altına almayı taahhüt eden anayasaya aykırı olduğuna dair savına katılmadıklarını vurgulayarak, “Anayasal hak ihlali yok” dedi.

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Kenya Ulusal Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu, her ne kadar şimdiye kadar eşcinsel olduğu için yargılanan olmasa da böyle bir yasanın varlığının bile incitici olduğunu ve mahkeme kararının büyük hayal kırıklığı oluşturduğunu açıkladı.

Sadece erkek çiftlerin ilişkisine atıfta bulunan yasanın kaldırılması için kampanya yapan komisyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Mahkemenin bu yaklaşımı ülkedeki homofobik tutumu iyice körükleyecek. Sadece erkekler örnek gösteriliyor ama kadınlar ve cinsiyet değiştirenler açısından da çok incitici bir yasa.”