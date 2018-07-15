Yüksek kur esnafı vurdu: Maliyet artıyor, dövizle ödenen kira mağdur ediyor

Dövizdeki yükselişin hem esnaf maliyetini hem de işyeri kiralarını artırdığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çok sayıda kişi mağdur oldu. Dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri TL’ye çevrilip güncellenmeli” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, dövizdeki yükseliş ve buna bağlı olarak esnafların yaşandığı mağduriyetlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

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Döviz kurundaki yükselişe dikkati çeken Palandöken, bunun tüm kesimleri etkilediğini belirterek “Böyle dönemlerde vatandaşların dövizle alışveriş yapmaktan kaçınması gerekiyor. Yurt içinde yapılan tüm sözleşmeler ve kira ödemeleri TL ile güncellenerek milli paranın değeri korunmalı. Paramızın değer kaybetmemesi için vatandaşlarımız yatırımlarını dövizle değil TL ile yapmalı” dedi.

Palandöken sözlerine şöyle devam etti: “Son günlerde ABD ile Çin arasında yaşanan ticari savaşlar, döviz kurlarında dalgalanmalara sebep oldu. Dolar ve avrodaki ani iniş çıkışlar piyasaları olumsuz etkiliyor. Özellikle kirasını döviz üzerinden ödeyen işletmeler ve iş yeri sahipleri zor duruma düşmekte. Dövizdeki yükseliş esnafın maliyetini artırırken işyeri kiraları da dövize bağlı olarak yükselince çok sayıda kişi mağdur oldu. Bu yüzden dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri TL’ye çevrilip güncellenmeli.”