Yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana’da, yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı sahasındaki yüksek gerilim hattına montaj için tırmanan 25 yaşındaki Osman Avcı bir anda akıma kapıldı.
Sağlık ekipleri, birlikte çalıştığı yakınları ve mesai arkadaşları tarafından halatla zemine indirilen Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Avcı’nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.