Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yüksek gelirliye vergi artışı geliyor

‘Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifiyle gelir vergisi tarifelerine yeni kademeler eklenecek. Dijital platformlardaki ticari faaliyetler de gelir vergisine tabi tutulacak.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin son düzenlemelerini yaptığı ve bu hafta TBMM’ye sunulması beklenen yasa teklifinde ilk kez uygulanması öngörülen düzenlemeyle dijital platformların aldığı reklamlar ve emsal artışlarının vergiye tabi olması planlanıyor. Bunun yanı sıra yüksek bedelli emlak satışlarına ve yüksek geliri olanlara yönelik verginin artırılması öngörülüyor.

Reklam

Yasa teklifinde gelir vergisinde yüzde 35’lik üst limitte de değişikliğe gidiliyor. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde, gelir dilimlerine göre uygulanan yüzde 15 ile yüzde 35 arasındaki vergi oranı, kademeli olarak yüzde 50’ye kadar yükseltilecek. 

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın gündeme getirdiği vergi paketiyle gelir vergisi tarifelerine yeni kademeler eklenmesi planlandı. Alternatifli olarak hazırlanan gelir vergisi paketiyle, vergi oranın 500 bin ile 1 milyon arasındaki gelirlerde yüzde 40-42, 1 milyon liranın üzerindeki gelirlerde ise yüzde 45-50’ye çıkarılması ya da birden fazla dilim yerine 500 bin liranın üzerindeki gelirlerde vergi diliminin yüzde 40 veya 42’ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Yüksek gelirliye vergi artışı ekime ertelendi

Bütçe tutmayınca: Yeni vergiler yolda, ‘Merkez’den Hazine’ye kar payı

Mayıs ayında merkezi bütçe 4.5 kat fazla açık verdi

Merkez Bankası’nın 40 milyar lirası Hazine’ye aktarılacak

Hazine’den nisanda 14 milyar lira açık

Merkez Bankası’ndan Hazine’ye ‘avans’ın miktarı belli oldu: 37 milyar lira

Albayrak iş dünyasını kırmadı: İnternetten alışverişe ‘dijital vergi’ geliyor

SON HABERLER

Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…

Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.

Hakkari’de 30 gün boyunca eylem ve etkinlik yasağı

Hakkari valiliği, kent merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...