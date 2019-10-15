Yüksek gelirliye vergi artışı geliyor

‘Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifiyle gelir vergisi tarifelerine yeni kademeler eklenecek. Dijital platformlardaki ticari faaliyetler de gelir vergisine tabi tutulacak.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin son düzenlemelerini yaptığı ve bu hafta TBMM’ye sunulması beklenen yasa teklifinde ilk kez uygulanması öngörülen düzenlemeyle dijital platformların aldığı reklamlar ve emsal artışlarının vergiye tabi olması planlanıyor. Bunun yanı sıra yüksek bedelli emlak satışlarına ve yüksek geliri olanlara yönelik verginin artırılması öngörülüyor.

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Yasa teklifinde gelir vergisinde yüzde 35’lik üst limitte de değişikliğe gidiliyor. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde, gelir dilimlerine göre uygulanan yüzde 15 ile yüzde 35 arasındaki vergi oranı, kademeli olarak yüzde 50’ye kadar yükseltilecek.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın gündeme getirdiği vergi paketiyle gelir vergisi tarifelerine yeni kademeler eklenmesi planlandı. Alternatifli olarak hazırlanan gelir vergisi paketiyle, vergi oranın 500 bin ile 1 milyon arasındaki gelirlerde yüzde 40-42, 1 milyon liranın üzerindeki gelirlerde ise yüzde 45-50’ye çıkarılması ya da birden fazla dilim yerine 500 bin liranın üzerindeki gelirlerde vergi diliminin yüzde 40 veya 42’ye yükseltilmesi öngörülüyor.