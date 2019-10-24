Yüksek gelirliye vergi artışı geliyor; ilk defa uygulanacak vergiler de gündemde

Yeni vergi yasası taslağına göre bütçeye katkı sağlaması planlanan çok sayıda alanda düzenlemeye gidilirken yüksek gelir elde edenlerin vergisi artırılıyor. Lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getiriliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İktidarın bütçede daha fazla bozulmanın önüne geçmek amacıyla gelir vergisi başta olmak üzere bazı vergilerde artış yoluna gitmeye hazırlandığı belirtilmişti.

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TBMM’ye kısa süre içinde sunulması beklenen taslağa göre gelir vergisi dilimlerinin dörtten yedi dilime çıkarılması, mevcut dilimler sabit tutulmasına karşın yüksek gelir elde edenin vergisinin artırılması amaçlanıyor. Mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunurken, 500 bin lira üzeri, yani yüksek gelir elde edenlerin vergisini artırmak üzere yeni dilimler ve oranlar ekleniyor.

Ayrıca değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen değerli konut vergisi getirilmesi de amaçlanıyor. Öte yandan otel ve benzeri konaklama tesislerindeki hizmetlere konaklama vergisi getiriliyor. Düzenlemeye göre bu verginin mükellefi konaklama hizmetlerini sunanlar olacak.

Dijital hizmet vergisi

Dijital ortamlarda sunulan reklam, içerik ve benzeri hizmetlere de vergi getirilmesi öngörülüyor. Özel iletişim vergisine tabi hizmetler, telefon kanunu kapsamında Hazine payı ödenen hizmetler, Bankacılık Kanunu kapsamında sunulan hizmetler ise dijital ortamlara getirilmesi öngörülen vergiden muaf tutuluyor.

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Sporcu ücretleri

Spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilmesi de öngörülürken en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat (vergide kesinti) oranının da artırılması öngörülüyor.

Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobillerle ilgili olarak gider kısıtlamaları da getiriyor.

Kurumlar vergisi

Halka açılmayı teşvik etmek amacıyla belirli şartlarla borsada işlem gören kurumların, ödemesi gereken verginin oranını indirmek üzere cumhurbaşkanına yetki de verilmesi öngörülüyor.

Taslakta kurumlar vergisinin finansal sektör ve diğerleri olarak düzenleneceği belirtildi. Finansal kuruluşlar dışındakiler için Kurumlar Vergisi’nin yüzde 18’e indirileceği kaydedildi.

Finansal kuruluşlar için kurumlar vergisinin yüzde 22 olarak kalacağı ancak 2020 için yüzde 20 olarak uygulanacağı da belirtildi.

Dövize vergi için cumhurbaşkanına yetki

Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ve döviz hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınması planlanıyor. Kambiyo satışları üzerinden alınan BSMV oranı artırılırken, ayrıca bu oranın artırılabilmesi konusunda cumhurbaşkanına da yetki verilmesi öngörülüyor.