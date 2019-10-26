Yüksek Divan Kurulu üyesi Erdoğan: FB sevdası çocuklukta gönlümüze düştü

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyeliğinde 25’inci yılı doldurduğu için Yüksek Divan Kurulu üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki kurul toplantısında “FB sevdası gönlümüze çocuklukta düştü” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında Fenerbahçe’nin kurulduğu günden beri Türk sporunun lokomotifi olduğunu, kendi TV kanalını kurmaktan farklı branşlar yurtdışında madalya almaya birçok alanda öncülük ettiğini vurguladı. “Ne dışardan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar bu kulübü ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir” diyen Erdoğan, takım tutmanın gönül işi olduğunu belirterek şöyle devam etti: “İnsan kendi çıkarı için pek çok şeyi yapabilir. Siyasi ve sosyal tercihini değiştirebilir ama asla takımını değiştiremez.”

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‘Babam futbola devam etmeme müsade etmedi’

Öğrencilik ve gençlik yıllarında futbol oynadığı dönemin ardından babasının futbola devam etmesine izin vermediğini anlatan Erdoğan, “Rahmetli babam bu yola devam etmeme müsade etmedi, okula devam etmemi istedi. Sahanın içinde olmasa da sporla, FB’yle diyaloğumuz devam etti” dedi.

İstanbul’da belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığında hizmet verme açısından eşit davranmaya gayret gösterdiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25’inci yılı doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyesi olma hakkını kazandık. En çok üyesi olan kulüp, on binlerce üyesi var. Böyle bir kulüpte Yüksek Divan Kurulu üyesi olmak bizim için ayrı bir bahtiyarlık. İnşallah Yüksek Divan Kurulu çalışamlarına bundan böyle biz de her türlü katkıyı sağlayacağız.”

16 stadın tamamlandığını belirten Erdoğan, toprak sahalardan çim sahalara gelindiğini anımsatarak, kulüplerin altyapı çalışmalarına daha fazla önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

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Sözü Barış Pınarı Harekatı’na getirdi

Fenerbahçe’nin sadece bir spor kulübü olmadığının altını çizen Erdoğan, “Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline hizmet etmek için vücut bulmuştur” dedi. Tüzüğünde de bu kavramların yer aldığını anlatan Erdoğan, günümüzde de Türkiye’nin sınırlarında sorun yaşandığını belirterek sözü Barış Pınarı Harekatı’na getirdi.

‘150 saat sonunda istediğimiz olmazsa bölgeyi temizleriz’

ABD’yle yapılan ilk 120 saatlik anlaşmanın ardından, Rusya’nın Soçi kentinde mutabakata varıldığını, bu mutabakatta kararlaştırılan 150 saatlik süre bitince de istenilenler yerine getirilmezse ‘Türkiye’nin bölgeyi kendi kontrolüne alıp temizleceğinin’ altını çizdi.

‘Kendi akıllı bombamızı ürettik’

“Kötü komşu insanı ev sahibi yapar” diyen Erdoğan, eski ABD Başkanı Barack Obama’dan bir toplantıda akıllı bomba istediğini anımsatarak, “Vermeyince kendi akıllı bombamızı ürettik” dedi.

Avrupa’nın doğruları söylemediğini anlatan Erdoğan, Türkiye’nin gerekirse Tel Abyad ve Resulayn arasında bir güvenli bölge kuracağını vurguladı. “Biz asla terör örgütüyle masada oturmayız” diyen Erdoğan, Türkiye’nin harekatta önemli ölçüde amacına ulaştığını söyledi.

Ali Koç: Cumhurbaşkanımızın bizle olmasının onurunu yaşıyoruz

Kulüp Başkanı Ali Koç ise şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın asırlık çınar Fenerbahçemizin çatısı altında, bugün bizlerle birlikte olmasının onurunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinin 25. yılını dolduran Sayın Cumhurbaşkanımız Yüksek Divan Kurulu üyemiz oldu. Şahsım ve camiamız adına sizi canı gönülden tebrik ediyorum.”

Erdoğan’a üzerinde adı yazılı FB forması hediye edildi.

“Olağan toplantımızı, olağanüstü kılan Cumhurbaşkanımızın katılımıdır. Kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamlayıp katılması hem değerlidir hem de olağanüstüdür” diyen FB Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, bunun Türk spor tarihinde bir ilk olduğunun altını çizdi.

’12 cumhurbaşkanının altısı FB’li’

Erdoğan’ın 12’nci Cumhurbaşkanı olduğunu anımsatan Küçük, “12 Cumhurbaşkanı’nın içinde sadece iki cumhurbaşkanımız bir kulübün sempatizanı değil. Diğer 10 Cumhurbaşkanımızdan altısı Fenerbahçeli ve kalanlar da üç büyük takıma sempati duymamıştır” ifadelerini kullandı.