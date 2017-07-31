Yüksek Askeri Şura toplanıyor: ‘FETÖ’ ve atamalar gündemde

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 2 Ağustos Çarşamba günü toplanacak.

Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısıyla Yüksek Askeri Şura’nın teamüllere uygun olarak ağustos ayının başında yapılmasına karar verildi.

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AA’nın haberine göre,toplantı ‘çok gizli’ nitelikte olacak ve bir günde tamamlanacak. Toplantıda ‘FETÖ’ ile mücadelenin yanı sıra TSK’daki terfive atamalar gündeme gelecek.

Üçüncü toplantı

Darbe girişiminin ardından YAŞ Temmuz 2016 ve Ağustos 2016 olmak üzere iki kere toplanmıştı. İlk kez şuranın yapısında da değişikliğe gidilmiş, başbakan yardımcılarının yanı sıra adalet, dış ve içişleri bakanları da toplantılara katılmaya başlamış, ordu ve donanma komutanlarının şura üyelikleri kaldırılmıştı.

Buna göre, Çarşamba günü Çankaya Köşkü’nde Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.

Kuvvet komutanlarının durumu

Bu yıl kuvvet komutanlıklarında görev süreleri doluyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın durumları şuradaki atama ve terfilerle belirlenecek.

Mevcut kanun, görev süreleri dolan kuvvet komutanlarının görev süreleri uzatılmasına imkan tanıyor.