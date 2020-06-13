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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da yük trenleri çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, üç yaralı

Malatya’da iki yük treninin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Battalgazi ilçesindeki Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

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Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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