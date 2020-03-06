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Yaramazlara biraz batar!

Yük gemisi havuzlarına çarptı: İki milyon çiftlik balığı özgürlüğüne kavuştu

Muğla’nın Milas ilçesinin Güllük Körfezi’ndeki limana feldispat madeni yüklemek için yanaşan kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna daldı. Çipura ve levrek havuzlarının parçalandığı kazada yaklaşık 2 milyon balık özgürlüğüne kavuştu.

Fotoğraf: DHA

Malta bayraklı 139 metrelik Navaho isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı.

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Ağırlıkları 200 ile 600 gram arasında değişen yaklaşık 2 milyon balık, havuzlar parçalanınca denize kaçarak özgürlüğüne kavuştu.

Üç çipura ve bir levrek havuzunun kazada hasar gördüğü öğrenildi.

Sahil Güvenlik olayla ilgili geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazaya geminin dümeninin kilitlenmesinin yol açtığı ileri sürüldü. 

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