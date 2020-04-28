Yük bulamayan gemiler Zeytinburnu açıklarında salgın tedbirlerinin kaldırılmasını bekliyor

Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerle birlikte ülkeler arası ticaret önemli ölçüde azaldı. Yük bulamayan gemiler Zeytinburnu açıklarına demirledi.
Zeytinburnu açıklarına demirleyen gemilerin sayısı her geçen gün artıyor. Gemilerde zorunlu olarak bulunması gereken personelin ihtiyaçları bağlı oldukları acentelere ait küçük teknelerle karşılanıyor. Tekneler gün boyu gemiler arasında mekik dokuyor.
Gemilerin demirli oldukları sürede bakımlarının yapıldığı, ambarlarının havalandırıldığı öğrenildi.