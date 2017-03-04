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Die Welt muhabiri Yücel’i ‘ajan’ ilan eden Erdoğan’a Almanya’dan yanıt: Absürt

 

Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından Almanya’yla ilişkiler yeniden gerilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yücel’i ‘ajan’ ilan etmesi Almanya’yı ‘şaşkınlığa uğrattı’.

Fotoğraf: Reuters

Yücel’in tutuklanmasıyla başlayan gerilim, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın referandum toplantısının iptal edilmesiyle iyice artmıştı. Bozdağ, kendisiyle Yücel’in tutuklanması hakkında görüşmek isteyen Alman mevkidaşı Heiko Maas’ı geri çevirmişti.

Ancak gerginlikte asıl dikkat çekici çıkış Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, dünkü konuşmasında ilginç bir iddia ortaya atarak, Yücel’i ‘Alman ajanı’ ilan etti: “Bir ay bu kişi PKK’nın bir temsilcisi olarak bir Alman ajanı olarak bu kişi Alman konsolosluğunda saklanmıştır. Bunu bize teslim edin yargılansın dendiğinde de vermemiştir. Bunu bana Merkel söylediğinde sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor bize ne diyorsunuz yargı bağımsızdır tarafsızdır diyorsunuz. Biz şu anda bağımısz ve tarafsız yargımıza güveniyoruz. Verin yargılansın. Önce vermediler sonra nasıl olduysa verdiler. Ve yargı görevini yaptı tutukladı.”

Reuters’a sıcağı sıcağına yanıt veren Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliyse, Erdoğan’ın iddialarını tek kelimeyle yanıtlayıp, ‘Absürt’ dedi.

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