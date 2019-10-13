Yücel Sayman: Savaş karşıtlarının susturulmaya çalışıldığı savaş süreci gerçek ihanetlerin taşlarını döşer

Bir düşüncenin kendisini değil de belli bir zamanda ve mekanda o düşünceyi benimseyip açıklayanı sessizleştirebilmenin yolu, o düşüncenin kendisini değil ama o düşünceyi benimseyip açıklayan kimseyi toplumsal yaşamda olumsuzluk yüklenmiş kavramların içerdiği değer yargılarıyla suçlamaktan geçer. Savaş karşıtı düşüncenin kendisi hain değildir, savaş karşıtı düşünceyi benimseyip açıklayan haindir, örneğin.

Unutulmasın, savaş karşıtlarının susturulmaya çalışıldığı savaş süreci gerçek ihanetlerin taşlarını döşer.

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Yücel Sayman’ın yazısı