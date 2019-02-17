Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yücel Sayman: Perakende muhalefet

Siz istediğiniz kadar sebze-meyve tanzim satışlarını eleştirin, tanzim satışlarının akıl dışılığını, ekonomi açısından saçmalığını anlatın, alay edin; yazıya başlarken ana fikrini özetlediğim toplumsal birlikte yaşama kurgusunu benimsemiş kitlenin bireyleri bu girişimi bugünkü yoksulluklarını dikkate alan, çözüm getirmeye çalışan, çözüme karşı çıkanlarla mücadele ederek kendilerini kucaklayan bir iktidarın yarına umutla bakmayı sağlayan icraatı olarak görürler.

Toplumsal sürecin bir anında iktidarın öne çıkarttığı bir görüşe, bir uygulamaya, bir uygulamanın peşinen ilanına vb. perakende muhalefetin faydası yoktur; perakende muhalefet mahir olanı güçlendirir.

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Yücel Sayman’ın yazısı

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